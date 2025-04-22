«Сибцем» сократил производство цемента в первом квартале 2025 года

С января по март пять цементных заводов «Сибирского цемента» произвели 840,3 тыс. тонн цемента — на 5% меньше по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщили в компании.

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В первом квартале этого года Топкинский цемзавод изготовил 346,5 тыс. тонн продукции, что на 10% меньше, чем в январе-марте 2024-го, «Искитимцемент» — 210,2 тыс. тонн (-9%), Тимлюйский цемзавод — 45,9 тыс. тонн (-24%). При этом, Красноярский цемзавод выпустил 128,6 тыс. тонн цемента (+10%), а Ангарский цементно-горный комбинат — 109,2 тыс. тонн (+21%).

«По нашим расчетам, в прошлом году емкость цементного рынка Сибири (в ее прежних границах — с учетом Бурятии и Забайкалья) сократилась на 2% к аналогичному показателю 2023 года, до 6,7 млн тонн»,— отметил первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов. По его словам, спрос на цемент продолжает падать. В период с января по март этого года потребление цемента в Сибири снизилось к уровню первого квартала 2024-го на 4%, до 1,08 млн тонн.

АО «Холдинговая компания "Сибирский цемент"» («Сибцем») — крупнейший производитель цемента в Сибирском федеральном округе. Группа зарегистрирована в Кемерове в 2004 году. В состав «Сибцема» входят 14 предприятий, включая «Топкинский цемент», «Красноярский цемент», «Искитимцемент», «Чернореченский карьер» и «Сибирский бетон». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка холдинга составила 3,44 млрд руб. (+19%), чистая прибыль — 4,68 млрд руб. (+43%).

Михаил Кичанов