Ударившего ножом полицейского саратовца заключили под стражу

В Саратовской области суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего мужчины, которого обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Ранее отмечалось, что полицейские задержали указанного мужчину около дома на ул. Советской в Пугачеве вечером 18 апреля. Он находился в федеральном розыске.

При задержании фигурант несколько раз ударил ножом одного из полицейских. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов