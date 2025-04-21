Против саратовца возбудили дело за причиненные полицейскому ножевые ранения

Пугачевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Саратовской области возбудил в отношении ранее судимого 35-летнего мужчины уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, полицейские задержали фигуранта, который находился в федеральном розыске, рядом с домом на ул. Советской в Пугачеве. Произошло это вечером 18 апреля текущего года. Во время задержания мужчина несколько раз ударил ножом одного из сотрудников полиции.

В итоге правоохранители пресекли преступные действия, подозреваемого задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Сейчас следствие занимается сбором доказательств, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Павел Фролов