Жители Москвы, Краснодара и Петербурга берут самые большие займы «до зарплаты»

Максимальные суммы займов «до зарплаты» россияне запрашивают в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге, а минимальные — в Перми, Омске и Воронеже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Москвичи лидируют по запрашиваемой сумме займа — в среднем 13 973 руб. Жители Краснодара практически не уступают столичным заемщикам с показателем 13 966 руб. Петербуржцы в среднем просят 13 649 руб.

Наименьшие суммы займов запрашивают в Перми (12 660 руб.), Омске (12 718 руб.) и Воронеже (12 964 руб.).

Исследование показало, что во всех этих городах среди клиентов микрофинансовых организаций особенно велика доля предпринимателей. В Москве она составляет 21,2%, в Санкт-Петербурге — 21,4%, а в Краснодаре достигает рекордных 24,7% при общероссийском уровне около 19%.

В столице и Краснодаре также отмечается меньшая доля наемных сотрудников среди заемщиков по сравнению с другими городами-миллионниками — 64,9% и 63,1% соответственно при среднем показателе по стране 69%.

Средняя запрашиваемая сумма займа в крупных городах составила 13 296 руб., однако реально выданная сумма оказалась ниже — 11 643 руб.. В первом квартале 2025 года разница между запрошенной и выданной суммой в городах-миллионниках достигла в среднем 12,4%.

Минимальный разрыв наблюдался в Екатеринбурге — 10,6%. Это означает, что при одобрении займа финансовые запросы клиентов удовлетворялись более чем на 90%. В Москве и Санкт-Петербурге разница составила 11,2% и 11,7% соответственно.

Наибольший разрыв зафиксирован в Краснодаре — 15,3%. По мнению аналитиков, микрофинансовые организации вынуждены были значительнее ограничивать пожелания жителей этого города для предотвращения их закредитованности.

Исследованиеосновывается на данных о более чем 50 тыс. займов, выданных в январе-марте 2025 года.

Наталья Решетняк