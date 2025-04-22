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На Алтае таможеннику пытались дать взятку за провоз партии электросамокатов

Таможенник отказался от взятки за незаконный провоз партии электросамокатов на Алтае. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайской таможни.

По информации ведомства, взятку сотруднику таможни предложил гражданин ближнего зарубежья за отказ от досмотра грузовика, в котором находились 92 новеньких электросамоката. Документов, подтверждающих факт таможенного декларирования импортной техники, перевозчик предоставить не смог. О случившемся таможенник сообщил своему руководству.

При передаче 50 тыс. тенге (сумма эквивалентна примерно 8 тыс. руб.) иностранца задержали сотрудники транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Илья Николаев

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