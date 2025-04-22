Темпы продаж на рынке новостроек в Петербурге зимой отстали от Москвы на 34%

В текущем году темпы продаж на рынке новостроек в Петербурге в перерасчете на душу населения отстают на 34% от московских. При этом зимой прошлого года по скорости продаж в этом сегменте город на Неве, наоборот, превосходил столицу на 17%. Такими данными по итогам собственного исследования и статистики «Дом.РФ» с «Ъ-СПб» поделились аналитики девелоперской компании City Solutions.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как подсчитали эксперты рынка, зимой 2025 года в Петербурге в сутки регистрировалось по 1,67 договора долевого участия (ДДУ) в пересчете на 100 тыс. населения, в то время как в Москве — 2,24 ДДУ. Причем год назад Петербург существенно опережал столицу: 1,6 ДДУ против 1,37 ДДУ на 100 тыс. человек в сутки. Таким образом, темпы продаж год к году выросли в обеих столицах, но в Петербурге скорость намного меньше — всего 4%, тогда как в Москве — 63,5%.

По данным компании, больше всего продается жилья тех классов, которые преобладают в предложении. «В Петербурге продажи элитного жилья превышают его долю в экспозиции, а в Москве — наоборот. Это говорит о более активном спросе на верхние сегменты именно в Петербурге»,— прокомментировал приведенные выше цифры гендиректор City Solutions Василий Тимофеев.

Доля комфорт-класса в экспозиции в Петербурге на данный момент составляет 71%, бизнес-класса — 21,5%. В Москве — 31% и 52,6% соответственно. Однако в продажах эти соотношения иные: в Петербурге 69% ежедневных сделок приходится на комфорт-класс, 13,4% — на бизнес. В Москве, напротив, продажи в бизнес-классе достигают 53,3%, а в классе комфорт — 28,3%. Примечательна ситуация в элитном сегменте в Петербурге, где на 3,9% предложения приходится 7,8% продаж, отмечают аналитики.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по информации NF Group, в первом квартале года объем предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса в Петербурге составил 163 тыс. кв. м. В январе-марте показатель увеличился на 2%, тем не менее в годовом выражении зафиксировано снижение на 23%.

Андрей Цедрик