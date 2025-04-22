Самолет в Екатеринбург не может вылететь из Сочи с позднего вечера

В Сочи перенесли отправление самолета в Екатеринбург на несколько часов. Согласно расписанию онлайн-табло сочинского аэропорта, на данный момент там массово задерживаются и другие рейсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Самолет авиакомпании «Победа» должен был вылететь в Кольцово по рейсу DP-339 еще 21 апреля в 23:45, но отправление перенесено на 22 апреля в 10:45.

Напомним, в конце марта рейс FZ-998 авиакомпании FlyDubai на вылет по маршруту Екатеринбург — Дубай (ОАЭ) задержался почти на сутки.

Ирина Пичурина