Самолет в Екатеринбург не может вылететь из Сочи с позднего вечера
В Сочи перенесли отправление самолета в Екатеринбург на несколько часов. Согласно расписанию онлайн-табло сочинского аэропорта, на данный момент там массово задерживаются и другие рейсы.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Самолет авиакомпании «Победа» должен был вылететь в Кольцово по рейсу DP-339 еще 21 апреля в 23:45, но отправление перенесено на 22 апреля в 10:45.
Напомним, в конце марта рейс FZ-998 авиакомпании FlyDubai на вылет по маршруту Екатеринбург — Дубай (ОАЭ) задержался почти на сутки.