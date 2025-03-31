В Кольцово почти на сутки задержался вылет рейса Екатеринбург — Дубай

Рейс FZ-998 авиакомпании FlyDubai на вылет по маршруту Екатеринбург — Дубай (ОАЭ) задержался почти на сутки, следует из информации в онлайн-расписании аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Самолет должен был отправиться из Екатеринбурга 30 марта в 17:00, однако смог вылететь только 31 марта в 11:50.

Кроме того, наблюдается задержка рейса в Египет: вылет рейса UJ-172 компании Almasria Universal Airlines в Шарм-эш-Шейх перенесен с 6:35 на 21:20.

Напомним, аэропорт Екатеринбурга с 30 марта перешел на весенне-летнее расписание, по этом графику он будет работать до 25 октября. Дубай и Шарджа в ОАЭ станут одними из самых популярных зарубежных направлений у свердловчан в этот период.

Ирина Пичурина