В Хабаровском крае сотрудники МЧС спасли тонущих геологов

В Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края на слиянии рек Уда и Шевли под лед провалились два вездехода с тремя геологами, сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС. К месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

Сообщается, что пострадавшие провели 17 часов на крышах полузатонувших вездеходов. Спасение осложняли сильный ветер от вертолета, хрупкий лед и течение реки. Мужчин эвакуировали с помощью вертолетной лебедки, напоили горячим чаем и доставили в поселок Февральск.

Тугуро-Чумиканский район Хабаровского края — удаленный регион, приравненный к Крайнему Северу. Расположен в бассейне рек Уда и Тугур, омывается Охотским морем с изрезанной заливами береговой линией. Включает Шантарские острова — архипелаг из 15 островов.