В Красноярске возбуждено дело о махинациях на 60 млн руб. при отчуждении земли

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с отчуждением земельного участка ООО «Сибирский ресурс». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, в 2019 году компания приобрела у горадминистрации участок площадью 57 тыс. кв. м на ул. Петра Подзолкова за 10 млн руб. При этом его кадастровая стоимость была 70 млн руб. Следователи установили, что организация получила территорию без торгов в льготном порядке из-за наличия объекта капитального строительства — парка для экстремальных видов спорта. Однако в действительности объект не существовал.

Через 27 дней компания якобы снесла объект капитального строительства, после чего изменила вид разрешенного использования участка под «многоэтажную жилую застройку», а кадастровая стоимость территории увеличилась до 334 млн руб. Таким образом, бюджет не получил 60 млн руб.

Александра Стрелкова