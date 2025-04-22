В центре Буэнос-Айреса появился портрет умершего папы Франциска

В центре Буэнос-Айреса на Обелиске, посвященному 400-й годовщине основания города, появился портрет умершего папы Римского Франциска с надписью «Молитесь за меня», передает корреспондент «РИА Новости». У памятника начали собираться люди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Martin Cossarini / Reuters Фото: Martin Cossarini / Reuters

Понтифик умер 21 апреля утром в своей резиденции в Ватикане. Ему было 88 лет. Причиной стал перенесенный инфаркт и последующая остановка сердца.

В миру Франциска звали Хорхе Марио Бергольо, он стал первым папой из Латинской Америки — Аргентины. Католической церковью он руководил с марта 2013 года. Посольство России в Аргентине приспустило флаг в честь в связи с объявленным президентом Аргентины Хавьером Милеем трауром.

Прощение с Франциском пройдет 23 апреля. Похороны папы римского Франциска могут состояться в период с пятницы по воскресенье (с 25 по 27 апреля). Точную дату определят кардиналы католической церкви.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что похороны папы Римского пройдут с изменениями традиционного ритуала: тело понтифика не будут выставлять на катафалке для почитания, церемонию закрытия гроба не будут проводить, а для погребения используют простой деревянный гроб.