Реактивный снаряд обнаружен и уничтожен близ поселка в Еврейской автономии

Рабочие, занятые прокладкой газопровода в Облученском районе Еврейской АО, обнаружили предмет, внешне схожий с боеприпасом, сообщило территориальное управление Росгвардии. Поблизости от места находки расположен поселок Биракан, примерно в двух километрах проходит федеральная автотрасса.

Как сообщается, на место оперативно прибыли инженеры-взрывотехники ОМОН «Мизрэх» управления Росгвардии по ЕАО. После осмотра и идентификации установлено, что обнаруженный объект является 122-мм реактивным снарядом от БМ «Град-21». Боеприпас оказался окончательно снаряженным, с видимыми значительными повреждениями и признаками сильной коррозии, что сделало его непригодным для транспортировки. Снаряд был успешно обезврежен путем подрыва специального накладного заряда.

В начале апреля в Облученском районе уже находили подобный снаряд, который также был успешно уничтожен.

Дарья Балобанова, Биробиджан