Артиллерийский снаряд обнаружен в ходе земельных работ в Еврейской автономии

В Облученском районе Еврейской АО проводивший земельные работы машинист экскаватора обнаружил предмет, похожий на боевой снаряд, сообщило местное подразделение Росгвардии. Взрывоопасный объект лежал в полутора километрах от федеральной автотрассы.

После получения информации об опасной находке сотрудники группы разминирования ОМОН «Мизрэх» управления Росгвардии по ЕАО оперативно выехали на место. Прибывшие инженеры-взрывотехники идентифицировали находку как артиллерийский 122-миллиметровый боевой снаряд, который находится в неудовлетворительном состоянии и транспортировке не подлежит.

С соблюдением всех мер безопасности снаряд был уничтожен на месте путем подрыва.

Дарья Балобанова, Биробиджан