В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность
В Краснодарском крае объявлена угроза ракетного удара. Соответствующее предупреждение поступило через приложение МЧС России. Также жителям региона поступают SMS-сообщения от РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Граждан призывают сохранять спокойствие, проявлять бдительность и избегать открытых участков улиц. Специалисты рекомендуют находиться в помещениях без окон или специальных укрытиях до снятия сигнала тревоги.
Ранее сигнал авиационной опасности был объявлен на территории Республики Крым. Также временно прекращено движение транспорта по Крымскому мосту.
UPD: в 23:20 объявлена отмена угрозы ракетной опасности на Кубани