В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность

В Краснодарском крае объявлена угроза ракетного удара. Соответствующее предупреждение поступило через приложение МЧС России. Также жителям региона поступают SMS-сообщения от РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

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Граждан призывают сохранять спокойствие, проявлять бдительность и избегать открытых участков улиц. Специалисты рекомендуют находиться в помещениях без окон или специальных укрытиях до снятия сигнала тревоги.

Ранее сигнал авиационной опасности был объявлен на территории Республики Крым. Также временно прекращено движение транспорта по Крымскому мосту.

UPD: в 23:20 объявлена отмена угрозы ракетной опасности на Кубани

Наталья Решетняк