«Урал» сыграл вничью с «Торпедо» со счетом 1:1

Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 29-го тура «Мельбет» Первой лиги. Матч проходил в Химках и закончился со счетом 1:1 (1:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК "Урал" Фото: ФК "Урал"

Победитель встречи получал возможность занять вторую строчку в турнирной таблице. Счет в матче открыл игрок московской команды Ейсон Гузман, после чего за екатеринбургскую команду забил Юрий Железнов, установив равный счет. Обе команды произвели изменения в составе, выпустив новых вратарей.

ФК «Торпедо» с 52 баллами поднялся на второе место, «Урал» набрал 50 баллов и опустился на четвертое место. В следующем туре 26 апреля «Урал» сыграет с калининградской «Балтикой», которая уверенно лидирует в турнире.

Ранее ФК «Спартак» разгромил екатеринбургский «Урал» со счетом 3:0 в полуфинале Пути регионов «Фонбет» Кубка России по футболу. После чего «Урал» вылетел из чемпионата.

Полина Щуцкая