ФК «Урал» проиграл «Спартаку» и вылетел из полуфинала Кубка России

Московский футбольный клуб «Спартак» разгромил екатеринбургский «Урал» со счетом 0:3 в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами "Спартак" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Матч между командами "Спартак" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Встреча проходила в Москве. Счет в матче открыл полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. После чего Маркиньос из команды хозяев укрепил преимущество. Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко установил окончательный счет, забив с пенальти.

Следующий матч ФК «Урал» проведет 21 апреля в гостях у московского «Торпедо» в рамках 29-го тура «Мельбет» Первой лиги.

Полина Щуцкая