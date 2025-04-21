Следствие дошло до банкротства

Бывший конкурсный управляющий обанкротившегося Экопромбанка Василий Столбов является обвиняемым по уголовному делу о хищении средств кредитной организации. По версии следствия, деньги были похищены под видом оказания банку юридических услуг ООО «ППК „Реал“». Ранее арбитражный суд установил, что сотрудники общества получили более 177 млн руб. за оказание юридических услуг должнику. Фактически их работа стоила гораздо меньше. Кредиторы Экопромбанка надеются, что следствие заинтересуют и другие обстоятельства, связанные с банкротством кредитной организации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Столбов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Василий Столбов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Об уголовном преследовании Василия Столбова стало известно из материалов Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда. Как следует из судебного акта, гос­подин Столбов обвиняется в хищении денежных средств, которые были предназначены для выплат кредиторам Экопромбанка. Как следует из определения суда, Василий Столбов якобы похитил денежные средства, которые были выплачены юридической компании ООО «ППК „Реал“». Cтатья Уголовного кодекса, по которой господин Столбов был привлечен к ответственности, не уточняется. Ранее в СМИ была опубликована информация, что Василий Столбов задержан в рамках уголовного дела, связанного с банкротством омского банка «СИБЭС». По версии следствия, он взял деньги за предоставление преимущественного права одному из кредиторов на получение активов должника.

Экопромбанк был создан в 1992 году, занимал 252-е место в рейтинге топ-300 банков «Интерфакс-ЦЭА». Считается, что 53% акций банка принадлежали структурам экс-гендиректора «Сильвинита» Петра Кондрашева, остальные — теперь уже бывшему депутату Владимиру Нелюбину и его компаньонам. Лицензия у Экопромбанка была отозвана 18 августа 2014 года. Причиной банкротства, по мнению представителей временной администрации Банка России, послужили высокорисковые банковские операции, которые не принесли ожидаемого дохода. 29 сентября того же года банк был признан банкротом, конкурсным управляющим была назначена гос­корпорация АСВ. На 1 июля 2024 года сумма требований почти 1,7 тыс. кредиторов превышала 6,663 млрд руб., из них 3,634 млрд составляют требования кредиторов первой очереди, 2,584 млрд — второй. На удовлетворение кредиторов первой очереди должник направил более 1,043 млрд руб.

В июле 2024 года Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск кредитора обанкротившегося Экопромбанка Арсения Грищенко. Господин Грищенко просил признать незаконными действия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по оплате юридических услуг в пользу удмуртского ООО «ППК „Реал“». Юридические услуги Экопромбанку общество оказывало в 2014–2020 годах. Всего компания получила от должника 177,924 млн руб. По мнению господина Грищенко и ряда других кредиторов, стоимость услуг сильно завышена и не является рыночной. Таким образом, излишне уплаченные денежные средства должны быть возвращены в конкурсную массу должника. В итоге Арсений Грищенко просил взыскать с АСВ свыше 142 млн руб. Однако суд удовлетворил иск частично — на 63,329 млн руб. Представители агентства сочли, что договоры были законными, а ущерба кредиторам нанесено не было. В АСВ заявили, что истец пропустил срок давности.

В ходе рассмотрения настоящего спора Арсений Грищенко также указывал на факт аффилированности ООО «ППК „Реал“» с Василием Столбовым. Последний, будучи представителем конкурсного управляющего Экопромбанка, подписывал договоры с «Реалом». В частности, в 2013 году господин Столбов работал директором ижевского ООО «Эксперт», а его со­владельцем был один из учредителей «Реала» Евгений Горбунов. К тому же, удмуртская компания привлекалась к оказанию юридических услуг при банкротстве еще ряда банков, где интересы АСВ представлял Василий Столбов. При этом доходы «Реала» с 2014 года выросли многократно. Представитель АСВ тогда сообщил, что, заключая договор с «Реалом», Василий Столбов действовал в рамках своих полномочий.

Арсений Грищенко пояснил, что факт злоупотреб­лений со стороны АСВ в лице Василия Столбова был установлен арбитражным судом. «Привлечение к работе группы юристов может побудить следствие к аналогичным выводам в отношении происходившего в Экопромбанке в ходе процедуры банкротства»,— считает господин Грищенко.

Дмитрий Астахов