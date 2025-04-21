«Такая инициатива вступает в коллизию с правовыми нормами»

В минувшую пятницу врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о намерении властей региона обязать застройщиков регистрировать здесь юрлица. В противном случае, иногородним компаниям будет грозить отказ в выдаче разрешений на строительство на Дону. У юриста Ярослава Ковалева из адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» такая установка властей вызывает сомнения с точки зрения законодательства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Заявление врио губернатора об обязанности застройщиков, намеривающихся реализовывать свои проекты на территории Ростовской области, регистрировать свои компании в регионе, преследует понятную цель. Но и несет риски для инвестиционного климата на Дону.

Нормы конституции России гарантируют на территории страны единство экономического пространства и запрещают какие-либо ограничения предпринимательской деятельности, кроме как в специально предусмотренных федеральным законом случаях.

Само по себе требование о регистрации компаний на территории Ростовской области нарушает гражданское законодательство, а также федеральный закон о регистрации юрлиц. Согласно действующему правовому регулированию, юридическое лицо регистрируется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа. Если такой орган отсутствует, регистрация проводится по месту нахождения иного органа или лица, уполномоченного выступать от имени юрлица. Субъекты РФ не вправе вводить какие-либо дополнительные требования или условия для регистрации юридических лиц. Гражданский кодекс предусматривает, что юрлицо после регистрации вправе осуществлять деятельность на всей территории России.

Кроме того, запрет ведения в регионе строительной деятельности компаниям из других субъектов нарушает закон о защите конкуренции, так как создает дискриминационные условия для них. Такое искусственное ограничение доступа на региональный рынок создает преимущества для местных застройщиков. Это может привести к монополизации и снижению качества услуг. Так, в 2019 году Федеральная антимонопольная служба признала незаконным требование администрации Тульской области о регистрации местных юрлиц для участия в госзакупках (администрация включила в документацию закупок условие, обязывающее участников тендеров иметь юридическую регистрацию на территории региона). К аналогичным действиям по обжалованию запрета врио губернатора Ростовской области могут прибегнуть и застройщики, намеревающиеся реализовывать свои проекты на Дону. Вероятность признания таких требований незаконными высока, так как они нарушают принципы свободного рынка.

С правовой точки зрения, такое обязывание застройщиков представляется нереализуемым. Но власти региона могут прибегнуть к неформальным методам воздействия на них. Так, например, власти могут стимулировать застройщиков регистрировать свои компании в регионе предоставлением им налоговых льгот и субсидий.

Вместе с тем, может быть усложнена процедура получения разрешения на строительство – проведение экспертиз и согласований для компаний, зарегистрированных в других регионах, будет занимать больше времени из-за затягивания сроков рассмотрения заявок, требования дополнительных документов и проведения более тщательных проверок. В практике других регионов РФ уже были случаи, когда местные власти использовали административные барьеры для давления на застройщиков.

Кроме того, у местных властей есть такой инструмент, как информационное давление. Публичные заявления и информационные кампании могут формировать негативное общественное мнение о застройщиках, не выполняющих “рекомендации” властей».