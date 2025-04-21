Airbus А330 загорелся в аэропорту Орландо

Более 200 человек эвакуированы из горящего самолета Airbus А330 в международном аэропорту Орландо (США). Об этом сообщил региональный телеканал Fox25 со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации. Никто не пострадал. Представители аэропорта сообщили, что причиной возгорания стала неисправность правого двигателя.

Airbus А330 авиакомпании Delta Air Lines должен был совершить рейс из Орландо в Атланту. Двигатель загорелся на взлетной полосе около 11:06 по местному времени (18:06 мск).

По данным CBS News, возгорание локализовали и потушили. Всего на борту, как рассказали в авиакомпании, находилось 292 человека — 282 пассажира и 10 членов экипажа.