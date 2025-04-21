«Люди так и будут гибнуть»

Прокуратура и отец мальчика, погибшего в апреле 2024 года под упавшим деревом у домбайской трассы, обжаловали оправдательный приговор заместителя Тебердинского национального парка Алексея Бока. Карачаевский суд посчитал, что сотрудник нацпарка действовал в соответствии с должностной инструкцией, запрещая вырубку сухостоя в отсутствие проекта освоения лесов и лесохозяйственного регламента. Сторона же обвинения добивается признания его виновным. Семья ребенка обращает внимание на аналогичную смерть студента, произошедшую годом ранее. Она считает, что, если бы после нее администрация парка приняла меры, то их ребенок остался бы жив.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Карачаевского района Карачаево-Черкесии подала апелляционное представление на оправдательный приговор, вынесенный заместителю директора по охране территории Тебердинского национального парка Алексею Боку. Свою апелляционную жалобу на приговор подал и отец погибшего ребенка Артур Шаймиев. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в объединенной пресс-службе судов Карачаево-Черкесии.

Алексей Бок обвинялся по двум эпизодам дела о халатности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). В апреле 2023 года и в апреле 2024-го в районе федеральной трассы «Черкесск-Домбай» произошли два трагических инцидента, связанные с падением деревьев, в результате которых погибли люди.

В первом случае в 75 м от дороги рядом со стихийным рынком, где торгуют сувенирами, и руслом реки Муруджу погиб 20-летний студент ставропольского медуниверситета, на которого упала сухостойная ель. Его одногруппница получила перелом ноги. При этом известно, что незадолго до трагедии дорожники обращались в администрацию нацпарка, за разрешением вырубить сухостойные деревья, произрастающие рядом с придорожной территорией, за которую они отвечают, но получили отказ.

Во втором случае погиб шестилетний мальчик. Семья из Саратовской области приехала отдыхать в Домбай. Возвращаясь домой, она остановилась посмотреть на водопад в районе г. Теберда и сфотографироваться там. В этот момент на них упала кавказская ель — ребенок погиб на месте на глазах у родителей и сестры.

Правоохранители считают, что вина за трагические происшествия лежит на замдиректора нацпарка, так как именно он не обеспечил работы по своевременной ликвидации опасных деревьев.

Алексей Бок своей вины на суде не признал. Как следует из приговора, Бок и другие сотрудники нацпарка указали, что в отсутствие проекта освоения лесов и лесохозяйственного регламента любые лесохозяйственные работы, в том числе и санитарная чистка леса, в национальном парке запрещены законом. Минприроды РФ подтвердило эту позицию, и ее принял суд.

Также замдиректора заповедника заявил, что участок, на котором погиб студент арендован у нацпарка дорожной организацией для создания придорожной зоны. Дорожники по договору должны были пресекать несанкционированную торговлю. При этом допрошенные в ходе процесса торговцы стихийного рынка рассказали, что их не раз привлекали к административной ответственности за торговлю в неположенном месте. Однако продажа сувениров является единственным источником дохода для их семей, и они продолжали там работать, невзирая на запреты.

В итоге, Карачаевский суд оправдал Алексея Бока, решив, что у должностных лиц особо охраняемой территории не было реальной возможности провести санитарную очистку нацпарка: в условиях законодательного запрета это невозможно делать без соответствующей документации. Собранные следствием доказательства, в том числе и отказ дорожной организации в спиле сухостоя, подтверждают, что обвиняемый действовал в рамках должностных инструкций, посчитал суд. Вынося оправдательный приговор Алексею Боку, суд также отказал прокурору и во взыскании с него морального вреда в размере 1 млн руб.

В республиканской прокуратуре «Ъ-Кавказ» подтвердили факт обжалования приговора.

«При принятии решения суд не дал оценку собранным по делу доказательствам. Вопреки положения уголовного и уголовно-процессуального законодательства выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела», — сообщили изданию в пресс-службе, отвечая на вопрос об основаниях подачи апелляционного представления.

Отец погибшего мальчика Акбар Шаймиев в своей жалобе указал, что считает вину замдиректора нацпарка полностью доказанной следствием. «До того, как произошла трагедия с моим сыном, погиб еще один молодой человек. Таким образом, Алексей Бок знал о наличии сухих деревьев на территории нацпарка и знал, что они представляют угрозу для людей. Несмотря на это никаких мер ни для ликвидации сухих деревьев, ни для приведения парка в безопасное состояние он не принял, в результате чего сухостойное дерево убило моего сына. Люди так и будут гибнуть, если виновники не будут наказаны и не привлечены к ответственности», — заявил он «Ъ-Кавказ».

Связаться с самим Алексеем Боком, а также с администрацией нацпарка изданию не удалось. По телефонам, указанным на его сайте, корреспонденту «Ъ-Кавказ» не ответили.

Михаил Волкодав