В Свердловской области стартовал прием заявок на премию в сфере ИТ

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области объявило о начале приема заявок на конкурс для разработчиков и исследователей цифровых технологий за премию губернатора в сфере информационных технологий (ИТ), сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конкурс проводится в 16-й раз и включает три номинации: за вклад в развитие научных исследований в сфере ИТ, за лучший внедренный проект в сфере ИТ и за разработку лучшего инновационного продукта или услуги в сфере ИТ.

Размер премии по каждой номинации составляет 300 тыс. руб. Участие могут принять команды ученых, руководители или специалисты организаций и научных учреждений Свердловской области. Проекты на конкурс принимаются до 1 сентября.

Премии будут удостоены разработки, позволяющие решать серьезные производственные и социальные задачи.

Полина Щуцкая