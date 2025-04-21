Суд продлил до 3 октября арест экс-замглавы Ростовской области Кушнарева

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону оставил бывшего замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева в СИЗО еще на шесть месяцев, до 3 октября. Ранее его обвинили по делу о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Чиновника задержали 24 ноября 2024 года при незаконном получении 27 млн руб. Позднее выяснилось, что это была первая часть взятки, общая сумма которой должна была составить 93 млн руб. Также в доме Виталия Кушнарева обнаружили незарегистрированное оружие.

В 2014–2016 годах Виталий Кушнарев возглавлял минтранс Ростовской области. До 2021 года он занимал пост главы администрации донской столицы. Позже стал депутатом Госдумы, однако в этом году получил предложение вернуться в областное правительство, в котором снова возглавил минтранс.