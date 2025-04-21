Наставник «Локомотива» прокомментировал поражение в Омске

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин оценил игру в Омске. Напомним, что «железнодорожники» уступили «Авангарду» со счетом 0:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Сегодня не смогли найти ключ к воротам соперника. И сами два гола одинаковых скушали. С такой командой играем, какой может быть недонастрой. Человеческий фактор. Игры через день. Не каждый может себя держать в таком тонусе. Мы сегодня в обороне не собранные были. Я думаю, что соперники заслуживают друг друга, поэтому и серия такая. Играют две характерные команды»,— прокомментировал Игорь Никитин.

Наставник согласился с утверждением о том, что «Авангард» стал более жестко играть на своем пятаке, что создает проблемы.

«Я думаю, что первые крупные победы ввели в заблуждение, что голы игровые будут. В плей-офф это исключение из правил, в основном это трудовые моменты. Вот поэтому нам нужно здесь перестроиться. Мы не ожидали, что будет легко. Глупо было бы, наверное, ожидать. "Авангард" очень хорошо подстроился под ваше большинство? Мы играем шестую игру уже, и мы подстраиваемся, и они подстраиваются»,— сказал главный тренер.

После окончания матча между командами произошла небольшая потасовка. Это Никитин назвал «нормой». «Это нормально, не смирились с поражением, но все было без хамства»,— заключил наставник.

Счет в серии стал 3-3. Следующая и решающая игра серии состоится 23 апреля в Ярославле. В случае победы ярославцев «Локомотив» выйдет в полуфинал Кубка Гагарина, в случае поражения — прекратит борьбу.

Алла Чижова