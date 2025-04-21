«Авангард» сравнял счет в серии с «Локомотивом»

Ярославский «Локомотив» уступил в шестом матче серии с «Авангардом». Игра в Омске закончилась счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В первом периоде забил защитник «Авангарда» Евгений Кулик. За пять минут до конца матча омичи сделали счет 2:0 — отличился Наиль Якупов. Последнюю шайбу «ястребы» забили «Локомотиву» в пустые ворота.

Счет в серии стал 3-3. Следующая и решающая игра серии состоится 23 апреля в Ярославле. В случае победы ярославцев «Локомотив» выйдет в полуфинал Кубка Гагарина, в случае поражения — прекратит борьбу.

Алла Чижова