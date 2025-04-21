Астраханские чиновники хотят заплатить 2 тыс. руб. за антикоррупционные баннеры

Администрация Ленинского района Астрахани планируют разместить на улицах два агитационных баннера антикоррупционной направленности. Соответствующий тендер объявлен на портале «ЕИС Закупки».

За изготовление рекламных щитов чиновники готовы заплатить 1,7 тыс. руб. Исполнителю предстоит разработать дизайн оригинал-макета, согласовать его с заказчиком, а затем изготовить два экземпляра из ПФХ панелей. Администрация обозначила обязательные требования к баннерам: они должны быть высокопрочными, чтобы их не порвали, а также устойчивы к различным погодным условиям.

С момента заключения контракта подрядчику дается 10 дней на разработку, изготовление и доставку агитационных материалов. Заявки на участие в конкурсе принимают до 28 апреля, а итоги подведут уже 30 апреля.

Нина Шевченко