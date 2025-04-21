Нижегородская мэрия направит 230 млн рублей на грантовую поддержку

В 2025 году администрация Нижнего Новгорода направит 230 млн руб. на грантовую поддержку. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил во время панельной сессии на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина - сила России» в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, ежегодно участниками грантовых конкурсов становятся тысячи жителей Нижнего Новгорода. С помощью грантов планируется поддержать инициативы в сфере образования. Это, в частности, будут гранты главы города за лучшую программу развития, грант «Молодой педагог», «Чкаловская премия», грант победителям конкурса «Патриоты Нижнего».

Также финансовую поддержку получат молодежные инициативы, предложения в сфере работы с безнадзорными животными и их защите, социальные инициатив от активных горожан (конкурс «СВЕТИ», поддержка нижегородских уличных художников и сообществ) и социальные проекты от некоммерческих организаций, направленные на устойчивое развитие города (конкурс «Открытый Нижний», проект «НКО твоего города»).

Также Юрий Шалабаев рассказал, что на форуме Нижний Новгород представил флагманские проекты по разным направлениям развития, которые город реализуют при поддержке региональных властей. Среди них, в частности, проекты по развитию набережных города и дорожно-транспортного каркаса с модернизацией трамвайной сети, продление линий метро, создание троллейбусно-электробусной сети, строительство канатной дороги через Оку и дублера проспекта Гагарина.

Андрей Репин