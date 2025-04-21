Путин призвал не допускать роста ветхого жилья в России

Президент Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов России призвал не допускать роста ветхого и аварийного жилья. Он добавил, что такая угроза в стране есть.

«Программа расселения аварийного жилья — чрезвычайно важная вещь, и наша обязанность перед людьми — завершить эту работу. Самое главное —своевременно заниматься ремонтами. Потому что стоит только на один день упустить — все»,— сказал Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).

15 апреля президент заявил, что объемы аварийного жилья будут расти на 2,2 млн кв. м ежегодно. По его словам, проблема возникла из-за исчерпания ресурсов домов, построенных в советское время.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аварийному жилью обновляют выход».