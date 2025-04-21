В Черноземье 22 апреля будет облачно, от 8°С до +26°С

Во вторник, 22 апреля, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачность, без осадков. Температура будет варьироваться от 8°С до +26°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток прогнозируется малооблачная погода. Температура ночью составит до +11°C. Днем — до +25°C.

В Воронеже ночью будет ясно, до +9°C. Днем синоптики обещают переменную облачность, до +26°C.

В Курске ночью в течение суток будет ясная погода. Ночью температура составит до +10°C. Днем — до +25°C.

В Липецке в течение суток будет облачность с прояснениями. Ночью — до +8°C. Днем температура поднимется до +25°C.

В Орле ночью ожидается облачность с прояснениями, до +9°C. Днем будет ясно, а температура составит до +25°C.

В Тамбове ночью прогнозируется переменная облачность, до +8°C. Днем синоптики обещают облачность, а воздух прогреется до +26°C.

Егор Якимов