Путин: никто не сомневается в том, что победа будет за Россией

Никто не сомневается в том, что Россия победит, сообщил президент Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов субъектов РФ. Глава государства также раскритиковал экс-руководство новых российских регионов.

Один из участников встречи, глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев, в завершении своего доклада заявил, что победа будет за Россией. «Никто в этом не сомневается, хорошо, что вы нам об этом, как человек с боевым прошлом, напоминаете»,— отреагировал президент.

Господин Путин подчеркнул, что прежние власти выкачивали ресурсы и «тырили» деньги из регионов Донбасса и Новороссии. «И хранят их до сих пор на банковских счетах за рубежом»,— добавил российский президент.

По его словам, руководство Украины и сейчас похищает деньги у своего народа. «Они там на этих деньгах как на крюке сидят. Даже если бы хотели что-то вякнуть — никогда этого себе не позволят. Потому что речь идет о миллиардных счетах, о миллиардах. Но до сих пор продолжают воровать»,— заключил Владимир Путин.