Иран готов к ядерной сделке с США на равных условиях

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов заключить соглашение по ядерной программе с Вашингтоном, но при условии соблюдения национальных интересов Исламской Республики. При этом, по его словам, если США откажутся от ведения переговоров на равных условиях, Иран откажется от диалога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Касательно переговоров с США — в определенных рамках и при условии соблюдения национальных интересов мы готовы к соглашению, но если они не захотят заключать с нами сделку на равных условиях, мы продолжим идти по своему пути»,— сказал Масуд Пезешкиан.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты провели «очень хорошие» переговоры с Ираном. При этом, по его словам, пока не ясно, каким будет исход диалога с Тегераном.

За последние две недели делегации США и Ирана провели два раунда переговоров в Омане и Италии с целью достижения соглашения по иранской ядерной программе. По итогам второго раунда, который прошел в Риме 19 апреля, в МИД Омана сообщили, что США и Иран обсуждают соглашение, которое позволит Ирану продолжить развитие мирной ядерной энергетики. Следующие технические консультации пройдут в Маскате 23 апреля.

Подробности — в материале «Ъ» «Иран и США ушли на третий круг».

Лусине Баласян