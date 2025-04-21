Иран готов к ядерной сделке с США на равных условиях
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов заключить соглашение по ядерной программе с Вашингтоном, но при условии соблюдения национальных интересов Исламской Республики. При этом, по его словам, если США откажутся от ведения переговоров на равных условиях, Иран откажется от диалога.
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
«Касательно переговоров с США — в определенных рамках и при условии соблюдения национальных интересов мы готовы к соглашению, но если они не захотят заключать с нами сделку на равных условиях, мы продолжим идти по своему пути»,— сказал Масуд Пезешкиан.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты провели «очень хорошие» переговоры с Ираном. При этом, по его словам, пока не ясно, каким будет исход диалога с Тегераном.
За последние две недели делегации США и Ирана провели два раунда переговоров в Омане и Италии с целью достижения соглашения по иранской ядерной программе. По итогам второго раунда, который прошел в Риме 19 апреля, в МИД Омана сообщили, что США и Иран обсуждают соглашение, которое позволит Ирану продолжить развитие мирной ядерной энергетики. Следующие технические консультации пройдут в Маскате 23 апреля.
Подробности — в материале «Ъ» «Иран и США ушли на третий круг».