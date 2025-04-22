Как стать вождем революции, частью фольклора и коллективного подсознания

Интеллектуал, писавший философские труды в тиши библиотек, и фанатик, готовый ради идеи развязать красный террор. Прагматик, придумавший НЭП ради спасения экономики, и мечтатель, веривший в мировую революцию. Каким был Владимир Ленин и каким был его путь от революционера до мем-патриарха?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Ленин в своем кабинете в Кремле по выздоровлении после болезни в 1922 году

Фото: Петр Оцуп / pastvu.com Владимир Ленин в своем кабинете в Кремле по выздоровлении после болезни в 1922 году

Фото: Петр Оцуп / pastvu.com

Мы пойдем другим путем!

Владимир Ильич Ульянов, известный миру как Ленин, родился 22 апреля 1870 года в Симбирске в многодетной семье инспектора народных училищ. Его отец дослужился до чина действительного статского советника, что давало детям право на потомственное дворянство. Смерть старшего брата, казненного за участие в покушении на Александра III, стала поворотным моментом: юный Володя выбрал путь сопротивления царскому режиму. После ссылки в Шушенское и эмиграции в Европу он превратился в главного теоретика российского марксизма, создателя партии большевиков и архитектора Октябрьского переворота 1917 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1879 год. Семья Ульяновых. Стоят (слева направо): Ольга, Александр, Анна. Сидят (слева направо): Мария Александровна c дочерью Марией на руках, Дмитрий, Илья Николаевич, Владимир

Фото: Wikipedia 1879 год. Семья Ульяновых. Стоят (слева направо): Ольга, Александр, Анна. Сидят (слева направо): Мария Александровна c дочерью Марией на руках, Дмитрий, Илья Николаевич, Владимир

Фото: Wikipedia

Его личность растворялась в мифе еще при жизни. Соратники называли его «гением», враги — «немецким шпионом». Но никто не сомневался: это человек, меняющий историю. Фразу про «другой путь», которая стала одной из крылатых ленинских цитат, Ильич произнес после казни брата. Однако, по воспоминаниям его сестры Марии Ульяновой, Владимир в тот момент сказал: «Нет, мы пойдём не таким путем. Не таким путем надо идти». А каким?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники покушения на императора Александра III Ульянов, Шевырев, Генералов, Андреюшкин и Осипанов

Фото: Wikimedia Участники покушения на императора Александра III Ульянов, Шевырев, Генералов, Андреюшкин и Осипанов

Фото: Wikimedia

Путь Ленина — это отказ от старой революционной тактики в пользу новой, где вместо заговора — организация масс, а вместо героизма одиночек — пропаганда среди рабочих и ставка на партию профессиональных революционеров. В отличие от брата, верившего в крестьянскую революцию, Ленин видел действующей силой пролетариат. Одним из основных лозунгов автора труда «Развитие капитализма в России» был «Революция — не эмоции, а точный расчет».

Пойти по ссылке

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Владимир Ульянов в своей первой ссылке в селе Кокушкино. Литография 1938 года. Автор Ксения Клементьева Фото: Государственный исторический музей / Ксения Клементьева Владимир Ульянов в Самарском кружке в 1893 году. Картина Александра Моравова 1937 года Фото: Государственный исторический музей / Александр Моравов Владимир Ульянов в ссылке в Шушенском. Игра в шахматы с Лепешинским, Кржижановским и Старковым. Рисунок ссыльного революционера Пантелеймона Лепешинского 1920 года Фото: Государственный исторический музей / Пантелеймон Лепешинский Русские политэмигранты во главе с Владимиром Лениным в Стокгольме на пути из Германии в Россию в апреле 1917 года. С зонтом – Владимир Ленин, за Лениным идет, в шляпе-котелке – Леонид Красин Фото: Викки Мальмстрем / Wikipedia Владимир Ленин у Шалаша в Разливе. Автор Василий Бакашеев, 1926 год Фото: Государственный исторический музей / Василий Бакашеев Следующая фотография 1 / 5 Владимир Ульянов в своей первой ссылке в селе Кокушкино. Литография 1938 года. Автор Ксения Клементьева Фото: Государственный исторический музей / Ксения Клементьева Владимир Ульянов в Самарском кружке в 1893 году. Картина Александра Моравова 1937 года Фото: Государственный исторический музей / Александр Моравов Владимир Ульянов в ссылке в Шушенском. Игра в шахматы с Лепешинским, Кржижановским и Старковым. Рисунок ссыльного революционера Пантелеймона Лепешинского 1920 года Фото: Государственный исторический музей / Пантелеймон Лепешинский Русские политэмигранты во главе с Владимиром Лениным в Стокгольме на пути из Германии в Россию в апреле 1917 года. С зонтом – Владимир Ленин, за Лениным идет, в шляпе-котелке – Леонид Красин Фото: Викки Мальмстрем / Wikipedia Владимир Ленин у Шалаша в Разливе. Автор Василий Бакашеев, 1926 год Фото: Государственный исторический музей / Василий Бакашеев

Сегодня само слово «ссылка» удивительно поменяло свое значение. Живущий в виртуальном мире Ленин-мем «ходил» по своим ссылкам, когда это означало совсем не то, что сегодня. Кстати, а что это было? Первая ссылка случилась сразу после казни брата в 1887 году. 17-летний Владимир Ульянов был исключен из Казанского университета с формулировкой «за участие в студенческих беспорядках» и сослан в родовое имение Кокушкино. В своей второй ссылке с 1889 по 1893 годы в Самаре Владимир начал изучать учение Карла Маркса. Формально это не было наказанием, но жить приходилось под негласным надзором полиции. Будущий вождь в эти годы написал свою первую серьезную работу, экстерном получил диплом юриста и успешно сдал экзамены на право работать… государственным чиновником. Самая знаменитая — третья ленинская ссылка, в село Шушенское. Это еще одна важная веха и одновременно передышка для тихой работы. В эти годы (1897–1900) Ленин, сосланный за создание Союза борьбы за освобождение рабочего класса, официально числился адвокатом, защищая местных крестьян в тяжбах. Он получал царское пособие — восемь рублей в месяц (приличные по тем временам деньги) — и смог жениться на Надежде Крупской. Ей как «соучастнице» тоже назначили ссылку. В Шушенском Ленин много охотился, рыбачил, катался на коньках и получал посылки с книгами от матери. Местные крестьяне звали его «барином» и уважали за образованность. Один даже просил: «Научи, как царя по закону судить!» Четвертой ссылкой, уже добровольной, можно считать эмиграцию. В 1900–1917 годах Ленин жил в Европе, сменив десяток стран. В это время он, например, работал под псевдонимом Dr. Richter в библиотеке Британского музея в Лондоне, терял в Женеве чемодан с партийными деньгами (нашел через две недели), брал уроки французского у пожилой аристократки, бежал в Кракове от полиции, переодевшись крестьянином. В 1908 году в кафе «Ландольт» в Женеве он проиграл шахматную партию будущему фашисту Бенито Муссолини. Позже Дуче вспоминал про Ленина: «Он злился, как мальчишка».

Была и пятая ссылка, в шалаше в Разливе после провала первого восстания большевиков. В промежутке — возвращение в Россию из Европы в пломбированном вагоне, речь на броневике у Финляндского вокзала, лозунг «Вся власть Советам» и апрельские тезисы.

Выживание, террор, НЭП

Парадокс в том, что, придя к власти под лозунгом «Вся власть Советам!», уже к 1918 году Ленин оставил их только декорацией, передав реальную власть партии. Что сделал Ленин за четыре года, которые управлял государством?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Владимир Серов, «Ленин провозглашает советскую власть», вариант 1947 года со Сталиным Фото: ульянов-ленин.рф Царская семья расстрелянная в Екатеринбурге в 1918 году Фото: Боассон и Эгглер / Wikipedia Следующая фотография 1 / 2 Владимир Серов, «Ленин провозглашает советскую власть», вариант 1947 года со Сталиным Фото: ульянов-ленин.рф Царская семья расстрелянная в Екатеринбурге в 1918 году Фото: Боассон и Эгглер / Wikipedia

1918 год: выживание любой ценой. В марте был подписан Брестский мир с Германией, это означало потерю Украины, Прибалтики, выплату Россией контрибуции. Цитата 1918 года — «Чтобы спасти революцию, надо отступить». В июле происходит санкционированный Свердловым расстрел Николая II и семьи. Август — начало Гражданской войны, красные против белых, интервенция Антанты. Сентябрь — декрет о красном терроре и расстрелы заложников, концлагеря. В это время Ленин действует с жестким прагматизмом, разрешает взятки иностранным специалистам, например инженерам, чтобы те работали на Советы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны начальника ЧК Петросовета Моисея Урицкого 2 сентября 1918 года

Фото: Wikipedia / неизвестный автор Похороны начальника ЧК Петросовета Моисея Урицкого 2 сентября 1918 года

Фото: Wikipedia / неизвестный автор

1919 год проходит под знаком военного коммунизма. Это время, когда в деревнях отнимают зерно у крестьян, чтобы снабжать армию. Заводы, магазины, даже парикмахерские — переданы государству. Создание Коминтерна — экспорт революции в Европу (провал в Германии и Венгрии). В этом же году Ленин подписал «Декрет о ликбезе», но при этом закрыл «буржуазные» университеты.

1920 год — победа и кризис. Разгромлена белая армия (Колчак, Деникин, Врангель), пошел постепенный откат от идеи мировой революции. Началась неудачная война с Польшей. Недовольные продразверсткой крестьяне устраивали восстания (Антоновщина). В 1920 году популярность Ильича и его партии пошатнулась. В 1920 году Петроградский Совет едва не прогнал большевиков — пришлось вводить войска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Владимир Ленин в Кремле с участниками ликвидации Кронштадтского мятежа Фото: Лев Леонидов / pastvu.com Крестьяне собирают картофель под наблюдением вооруженной охраны в 1918 году Фото: МАММ / МДФ / russiainphoto.ru / ЦГАКСпб Следующая фотография 1 / 2 Владимир Ленин в Кремле с участниками ликвидации Кронштадтского мятежа Фото: Лев Леонидов / pastvu.com Крестьяне собирают картофель под наблюдением вооруженной охраны в 1918 году Фото: МАММ / МДФ / russiainphoto.ru / ЦГАКСпб

1921 год начался с весеннего мятежа матросов в Кронштадте. Когда-то они помогли Ленину, а теперь требовали: «Советы без коммунистов!» В этом году происходит переход к НЭПу и первый большой голод в Поволжье, где умерло пять миллионов человек. Тогда Ленин отменил продразверстку, разрешил частную торговлю и прием помощи США. Цитата 1921 года: «Мы провалились. Мы пытались перейти сразу к коммунизму… Теперь надо отступить к госкапитализму».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1 мая 1920 года. Владимир Ленин на закладке памятника «Освобожденный труд»

Фото: МАММ / МДФ / russiainphoto.ru / Кинокадр. Операторы Григорий Гибер, Александр Левицкий, Эдуард Тиссэ 1 мая 1920 года. Владимир Ленин на закладке памятника «Освобожденный труд»

Фото: МАММ / МДФ / russiainphoto.ru / Кинокадр. Операторы Григорий Гибер, Александр Левицкий, Эдуард Тиссэ

За четыре года Ленин создал однопартийную диктатуру, ЧК-ГПУ, а также прообраз СССР, зарегистрированного в 1922 году. К концу 1921 года уже вовсю цвел культ вождя, портрет которого висел в каждом начальственном кабинете.

Ленин — гриб?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Феликс Дзержинский, Климент Ворошилов у гроба с телом Владимира Ленина

Фото: МАММ / МДФ / russiainphoto.ru Феликс Дзержинский, Климент Ворошилов у гроба с телом Владимира Ленина

Фото: МАММ / МДФ / russiainphoto.ru

21 января 1924 года Ленин умер в Горках. Уже на следующий день началось соревнование за его наследие. Сталин настоял на бальзамировании. В этом он выступил против вдовы Надежды Крупской, которая просила похоронить мужа «по-человечески». Так началась трансформация трупа в реликвию. К мавзолею потянулись толпы паломников, между тем собственно «вещества» Ленина там становилось все меньше. А в сердцах — гасла та самая ленинская «искра». К 1970-м годам «лениниана» превратилась в ритуал без смысла. Школьники зазубривали «апрельские тезисы», но не понимали их. Партийные чиновники привычно цитировали Ленина в интересах карьеры.

В 1991 году СССР рухнул, и бронзовые идолы Ленина стали рушиться вместе с ним. Памятники сносили по всей стране, часто с театральной жестокостью. Убивали символ, пытаясь искоренить прошлое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия подрыва памятника Владимиру Ленину на площади у Финляндского вокзала 1 апреля 2009 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Последствия подрыва памятника Владимиру Ленину на площади у Финляндского вокзала 1 апреля 2009 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В том же 1991 году Сергей Курёхин в телепередаче «Пятое колесо» выступил с сюжетом-мистификацией, где заявил: «Ленин — гриб». В течение часа гениальный музыкант с серьезным лицом рассказывал о том, что Ленин злоупотреблял мухоморами и что со временем грибы вытеснили его собственную личность. Среди сегодняшних зрителей даже самые яростные любители мистических разоблачений вряд ли поверили бы Курехину. Тезисы кажутся слишком абсурдными. Но в эпоху перестройки ему удалось смутить немало россиян. Скорее всего грибом Ильич не был, зато был кем-то вроде провидца.

Анна Кашурина