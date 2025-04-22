Как стать вождем революции, частью фольклора и коллективного подсознания
155 лет со дня рождения Ленина
Интеллектуал, писавший философские труды в тиши библиотек, и фанатик, готовый ради идеи развязать красный террор. Прагматик, придумавший НЭП ради спасения экономики, и мечтатель, веривший в мировую революцию. Каким был Владимир Ленин и каким был его путь от революционера до мем-патриарха?
Владимир Ленин в своем кабинете в Кремле по выздоровлении после болезни в 1922 году
Фото: Петр Оцуп / pastvu.com
Мы пойдем другим путем!
Владимир Ильич Ульянов, известный миру как Ленин, родился 22 апреля 1870 года в Симбирске в многодетной семье инспектора народных училищ. Его отец дослужился до чина действительного статского советника, что давало детям право на потомственное дворянство. Смерть старшего брата, казненного за участие в покушении на Александра III, стала поворотным моментом: юный Володя выбрал путь сопротивления царскому режиму. После ссылки в Шушенское и эмиграции в Европу он превратился в главного теоретика российского марксизма, создателя партии большевиков и архитектора Октябрьского переворота 1917 года.
1879 год. Семья Ульяновых. Стоят (слева направо): Ольга, Александр, Анна. Сидят (слева направо): Мария Александровна c дочерью Марией на руках, Дмитрий, Илья Николаевич, Владимир
Фото: Wikipedia
Его личность растворялась в мифе еще при жизни. Соратники называли его «гением», враги — «немецким шпионом». Но никто не сомневался: это человек, меняющий историю. Фразу про «другой путь», которая стала одной из крылатых ленинских цитат, Ильич произнес после казни брата. Однако, по воспоминаниям его сестры Марии Ульяновой, Владимир в тот момент сказал: «Нет, мы пойдём не таким путем. Не таким путем надо идти». А каким?
Участники покушения на императора Александра III Ульянов, Шевырев, Генералов, Андреюшкин и Осипанов
Фото: Wikimedia
Путь Ленина — это отказ от старой революционной тактики в пользу новой, где вместо заговора — организация масс, а вместо героизма одиночек — пропаганда среди рабочих и ставка на партию профессиональных революционеров. В отличие от брата, верившего в крестьянскую революцию, Ленин видел действующей силой пролетариат. Одним из основных лозунгов автора труда «Развитие капитализма в России» был «Революция — не эмоции, а точный расчет».
Пойти по ссылке
Сегодня само слово «ссылка» удивительно поменяло свое значение. Живущий в виртуальном мире Ленин-мем «ходил» по своим ссылкам, когда это означало совсем не то, что сегодня. Кстати, а что это было? Первая ссылка случилась сразу после казни брата в 1887 году. 17-летний Владимир Ульянов был исключен из Казанского университета с формулировкой «за участие в студенческих беспорядках» и сослан в родовое имение Кокушкино. В своей второй ссылке с 1889 по 1893 годы в Самаре Владимир начал изучать учение Карла Маркса. Формально это не было наказанием, но жить приходилось под негласным надзором полиции. Будущий вождь в эти годы написал свою первую серьезную работу, экстерном получил диплом юриста и успешно сдал экзамены на право работать… государственным чиновником. Самая знаменитая — третья ленинская ссылка, в село Шушенское. Это еще одна важная веха и одновременно передышка для тихой работы. В эти годы (1897–1900) Ленин, сосланный за создание Союза борьбы за освобождение рабочего класса, официально числился адвокатом, защищая местных крестьян в тяжбах. Он получал царское пособие — восемь рублей в месяц (приличные по тем временам деньги) — и смог жениться на Надежде Крупской. Ей как «соучастнице» тоже назначили ссылку. В Шушенском Ленин много охотился, рыбачил, катался на коньках и получал посылки с книгами от матери. Местные крестьяне звали его «барином» и уважали за образованность. Один даже просил: «Научи, как царя по закону судить!» Четвертой ссылкой, уже добровольной, можно считать эмиграцию. В 1900–1917 годах Ленин жил в Европе, сменив десяток стран. В это время он, например, работал под псевдонимом Dr. Richter в библиотеке Британского музея в Лондоне, терял в Женеве чемодан с партийными деньгами (нашел через две недели), брал уроки французского у пожилой аристократки, бежал в Кракове от полиции, переодевшись крестьянином. В 1908 году в кафе «Ландольт» в Женеве он проиграл шахматную партию будущему фашисту Бенито Муссолини. Позже Дуче вспоминал про Ленина: «Он злился, как мальчишка».
Была и пятая ссылка, в шалаше в Разливе после провала первого восстания большевиков. В промежутке — возвращение в Россию из Европы в пломбированном вагоне, речь на броневике у Финляндского вокзала, лозунг «Вся власть Советам» и апрельские тезисы.
Выживание, террор, НЭП
Парадокс в том, что, придя к власти под лозунгом «Вся власть Советам!», уже к 1918 году Ленин оставил их только декорацией, передав реальную власть партии. Что сделал Ленин за четыре года, которые управлял государством?
1918 год: выживание любой ценой. В марте был подписан Брестский мир с Германией, это означало потерю Украины, Прибалтики, выплату Россией контрибуции. Цитата 1918 года — «Чтобы спасти революцию, надо отступить». В июле происходит санкционированный Свердловым расстрел Николая II и семьи. Август — начало Гражданской войны, красные против белых, интервенция Антанты. Сентябрь — декрет о красном терроре и расстрелы заложников, концлагеря. В это время Ленин действует с жестким прагматизмом, разрешает взятки иностранным специалистам, например инженерам, чтобы те работали на Советы.
Похороны начальника ЧК Петросовета Моисея Урицкого 2 сентября 1918 года
Фото: Wikipedia / неизвестный автор
1919 год проходит под знаком военного коммунизма. Это время, когда в деревнях отнимают зерно у крестьян, чтобы снабжать армию. Заводы, магазины, даже парикмахерские — переданы государству. Создание Коминтерна — экспорт революции в Европу (провал в Германии и Венгрии). В этом же году Ленин подписал «Декрет о ликбезе», но при этом закрыл «буржуазные» университеты.
1920 год — победа и кризис. Разгромлена белая армия (Колчак, Деникин, Врангель), пошел постепенный откат от идеи мировой революции. Началась неудачная война с Польшей. Недовольные продразверсткой крестьяне устраивали восстания (Антоновщина). В 1920 году популярность Ильича и его партии пошатнулась. В 1920 году Петроградский Совет едва не прогнал большевиков — пришлось вводить войска.
1921 год начался с весеннего мятежа матросов в Кронштадте. Когда-то они помогли Ленину, а теперь требовали: «Советы без коммунистов!» В этом году происходит переход к НЭПу и первый большой голод в Поволжье, где умерло пять миллионов человек. Тогда Ленин отменил продразверстку, разрешил частную торговлю и прием помощи США. Цитата 1921 года: «Мы провалились. Мы пытались перейти сразу к коммунизму… Теперь надо отступить к госкапитализму».
1 мая 1920 года. Владимир Ленин на закладке памятника «Освобожденный труд»
Фото: МАММ / МДФ / russiainphoto.ru / Кинокадр. Операторы Григорий Гибер, Александр Левицкий, Эдуард Тиссэ
За четыре года Ленин создал однопартийную диктатуру, ЧК-ГПУ, а также прообраз СССР, зарегистрированного в 1922 году. К концу 1921 года уже вовсю цвел культ вождя, портрет которого висел в каждом начальственном кабинете.
Ленин — гриб?
Феликс Дзержинский, Климент Ворошилов у гроба с телом Владимира Ленина
Фото: МАММ / МДФ / russiainphoto.ru
21 января 1924 года Ленин умер в Горках. Уже на следующий день началось соревнование за его наследие. Сталин настоял на бальзамировании. В этом он выступил против вдовы Надежды Крупской, которая просила похоронить мужа «по-человечески». Так началась трансформация трупа в реликвию. К мавзолею потянулись толпы паломников, между тем собственно «вещества» Ленина там становилось все меньше. А в сердцах — гасла та самая ленинская «искра». К 1970-м годам «лениниана» превратилась в ритуал без смысла. Школьники зазубривали «апрельские тезисы», но не понимали их. Партийные чиновники привычно цитировали Ленина в интересах карьеры.
В 1991 году СССР рухнул, и бронзовые идолы Ленина стали рушиться вместе с ним. Памятники сносили по всей стране, часто с театральной жестокостью. Убивали символ, пытаясь искоренить прошлое.
Последствия подрыва памятника Владимиру Ленину на площади у Финляндского вокзала 1 апреля 2009 года
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В том же 1991 году Сергей Курёхин в телепередаче «Пятое колесо» выступил с сюжетом-мистификацией, где заявил: «Ленин — гриб». В течение часа гениальный музыкант с серьезным лицом рассказывал о том, что Ленин злоупотреблял мухоморами и что со временем грибы вытеснили его собственную личность. Среди сегодняшних зрителей даже самые яростные любители мистических разоблачений вряд ли поверили бы Курехину. Тезисы кажутся слишком абсурдными. Но в эпоху перестройки ему удалось смутить немало россиян. Скорее всего грибом Ильич не был, зато был кем-то вроде провидца.