Путин: интернет не должен заменить живое общение с гражданами

Цифровизация не должна создавать «цифровой забор» между местными органами власти и гражданами России, убежден президент Владимир Путин. Глава государства при этом подчеркнул, что цифровые платформы делают управление эффективнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Цифровые платформы — действительно, они уникальны своими возможностями, повышают эффективность управления на всех уровнях, на всех направлениях нашей деятельности. Но это не должно подменять живого прямого общения с людьми. Это очень важная вещь»,— рассказал господин Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

В рамках процесса цифровизации премьер Михаил Мишустин сообщил в годовом отчете о внедрении цифрового профиля мигранта с 30 июня текущего года. Также он похвалил эксперимент по сдаче биометрии в московских аэропортах. Это позволило не пустить в страну 550 человек, изменивших свои персональные данные.