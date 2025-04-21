ГАТИ выдала ордер на ремонт «Солдатской казармы» на Троицком проспекте

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер для выполнения ремонта и реставрации объекта культурного наследия «Солдатская казарма» на Троицком проспекте, сообщает пресс-служба ведомства 21 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАТИ Фото: Пресс-служба ГАТИ

Здание входит состав «Комплекса казарм лейб-гвардии Измайловского полка». Все работы должны выполнить до 8 сентября текущего года, заказчиком выступает АО «Радиоавионика».

Двенадцать каменных казарм по проекту Федора Волкова начали возводить на Троицком проспекте в 1800 году, строительство продлилось восемь лет. В 1883–1885 годах военный инженер Житков построил рядом с казармами новые каменные здания.

В 2021 году комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры включил комплекс в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

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Андрей Маркелов