Жительнице Кубани в 94 года присвоили статус ветерана войны

Жительница Краснодарского края Тамара Давыдова получила статус ветерана Великой Отечественной войны в возрасте 94 лет. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

По данным ведомства, по поручению генпрокурора Игоря Краснова была проведена проверка по обращению пенсионерки. Установлено, что в годы войны Тамара Давыдова работала в колхозе «Красный Герой» Пугачевского района Саратовской области.

Из-за несовершеннолетнего возраста заявительнице не оформили трудовую книжку, однако прокуроры сумели собрать доказательства ее трудовой деятельности с июня 1941 года по май 1945 года.

По иску прокуратуры Прикубанский районный суд Краснодарского края установил факт работы Тамары Давыдовой в годы войны. Сотрудники надзорного ведомства вручили ей удостоверение ветерана.

Анна Гречко