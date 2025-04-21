Министр финансов Израиля: возвращение заложников из Газы не самое важное

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич оценил приоритетность освобождения заложников из сектора Газа. По его словам, это не самая важная цель в войне с палестинским движением «Хамас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maya Alleruzzo / AP Фото: Maya Alleruzzo / AP

«Это, безусловно, очень важная цель, но если вы хотите уничтожить "Хамас", чтобы не было повторения 7 октября, вы должны понимать, что не может быть ситуации, когда "Хамас" останется в Газе»,— рассказал господин Смотрич в эфире радио Galey Israel (его слова приводит All Israel News).

Израиль возобновил удары по Газе спустя два месяца после начала первого этапа сделки с «Хамасом», предполагающей прекращение огня. Причиной стал отказ палестинского движения возвращать оставшихся заложников до перехода на второй этап сделки. Боевики заявили, что освободят всех пленных в обмен на завершение войны.

Подробности — в материале «Ъ» «Перемирие затерялось в условиях».