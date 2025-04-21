Ростовская Неделя моды Don Fashion Week завершает свою историю финальным показом

С 25 по 27 апреля в Ростове-на-Дону состоится 11-й, финальный сезон Don Fashion Week*. Основатель и организатор мероприятия Виктория Дудникова официально объявила о закрытии модной недели в Ростове-на-Дону. Последний сезон пройдет под девизом «Красота спасет мир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На подиумах будут представлены дизайнерские новинки и коллекции ростовских модельеров, студенты ЮФУ готовят коллекции, созданные при помощи ИИ, а учащиеся института креативных индустрий под руководством Аниты Цой (ДГТУ) организовывают работу пресс-центра.

Источник сообщает, впервые за всю историю мероприятия ведущим станет голос, сгенерированный искусственным интеллектом — новое поколение технологий в модной индустрии.

«Целью данного проекта было привлечение внимания к ростовским дизайнерам, популяризация которых могла стать толчком к развитию лёгкой промышленности региона»,— сообщила «Ъ-Ростов» основатель Don Fashion Week Виктория Дудникова.