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На Дону по итогам первого квартала количество ДТП снизилось на 12,3%

В Ростовской области в этом году планируется провести более 200 мероприятий, направленных на повышение безопасности на дорогах. Об этом сообщается на сайте правительства донского региона.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2025 года количество ДТП уменьшилось на 12,3%, а число погибших —на 21,4%. Из сообщения также следует, что количество пострадавших снизилось на 5,1%.

Всего в этом году на Дону планируется провести 241 мероприятие по повышению безопасности дорожного движения: 49 на федеральных автодорогах, 192 – на региональных.

Мария Хоперская

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