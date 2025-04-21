На Дону по итогам первого квартала количество ДТП снизилось на 12,3%
В Ростовской области в этом году планируется провести более 200 мероприятий, направленных на повышение безопасности на дорогах. Об этом сообщается на сайте правительства донского региона.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По итогам первого квартала 2025 года количество ДТП уменьшилось на 12,3%, а число погибших —на 21,4%. Из сообщения также следует, что количество пострадавших снизилось на 5,1%.
Всего в этом году на Дону планируется провести 241 мероприятие по повышению безопасности дорожного движения: 49 на федеральных автодорогах, 192 – на региональных.