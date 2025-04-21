На Куйбышевской железной дороге стали чаще использовать инновационную продукцию

На Куйбышевской железной дороге увеличилось использование инновационной продукции. Об этом в понедельник сообщил начальник магистрали Вячеслав Дмитриев в рамках «Дня инноваций» для предприятий-разработчиков техники и технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«У нас разработана комплексная программа по внедрению инноваций на ближайшие три года. Мы определили процент внедренной инновационной продукции. Она постоянно увеличивается. В предыдущие годы у нас было 18%, а сейчас уже достигли 25%. Сегодня мы послушали разные предложения, разные инновационные проекты. В случае положительного решения они будут реализованы Российскими железными дорогами»,— отметил господин Дмитриев.

С 2019 года на Куйбышевской железной дороге внедрили более 130 инновационных проектов. Для их реализации было привлечено более 280 млн руб.

Андрей Сазонов