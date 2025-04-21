Главный раввин России: папа римский сделал многое для исправления ошибок прошлого

Главный раввин России Берл Лазар сказал, что папа римский Франциск всегда был открыт к диалогу, что позволяло достичь взаимопонимания. Как добавил господин Лазар, в своих речах понтифик напоминал, что Римско-католическая церковь отвергает любые формы антисемитизма и решительно осуждает ненависть к евреям или иудаизму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Он не был политиком, он был религиозным деятелем, то есть подходил к существующим проблемам, основываясь на вечных ценностях. При этом он реально много сделал для того, чтобы исправить ошибки прошлого, преодолеть накопившееся взаимонепонимание»,— сказал Берл Лазар агентству ТАСС.

Папа римский Франциск умер в своей резиденции в Ватикане сегодня, 21 апреля, утром. Пост понтифика он занимал с 2013 года. В последний раз папа римский обратился к верующим на Пасху 20 апреля.