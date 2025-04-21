Доходность показалась в регионах

Больше всего окупается недвижимость в Ивановe, меньше всего — в Москве. К таким выводам пришли аналитики из агентства «РИА Новости». По их данным, за последние три года самую высокую доходность показали квартиры в Ивановe, Горно-Алтайске и Челябинске — она равна примерно 20%. Для сравнения, по этому же показателю жилье в Москве оказалось убыточным, его доходность упала почти на 4%.

С чем связана такая аномалия? При подсчетах учитывали как и прирост стоимости квадратных метров, так и выручку от сдачи недвижимости в аренду. Вкупе с эффектом низкой базы это и привело к таким неожиданным результатам, уверен руководитель проекта Data Flat Александр Пыпин: «Регионы, которые ранее были депрессивными, получили определенный дополнительный финансовый импульс за счет перераспределения потоков нашей экономики.

Есть места, где раньше квартиры чуть ли не бесплатно отдавали, чтобы лишь бы оттуда уехать в Москву и продать за 500 тыс. руб. А сейчас уже у людей появились альтернативные способы зарабатывания денег. И уже есть регионы, где недвижимость за последние годы подорожала в два раза, а раньше вообще не котировалась. Но это совершенно случайные выбросы, какие-то отдельные города.

Вкладываться ли в ивановские однушки? Ни в коем случае, потому что сегодня в Иваново производят что-нибудь очень нужное для Министерства обороны, а завтра этот завод перенесут в Нижний Новгород. И денег, которые вылились потоком, их больше там не будет. В Москве доходность аренды низкая, и вначале была самая низкая в Центральном административном округе, как ни странно. И ничего и не меняется».

При этом высокая доходность недвижимость в Горно-Алтайске отчасти объясняется вложениями в инфраструктуру этого региона. Например, сейчас «Сбер» совместно с федеральным правительством развивает там всесезонный курорт Манжерок. Подобный туристический потенциал есть и у других территорий, однако инвестиции в них по-прежнему остаются рискованными, — полагает глава компании Penny Lane Realty 2.0 Алексей Могила: «Безусловно, идет рост инвестиций в тех регионах, в которых развивается промышленное производство, там, где идет работа с инфраструктурой. Здесь вопрос оценки рисков, которые инвестор для себя готов либо принять, либо не принять.

Не надо забывать, что у нас есть Урал, Крым, Дальний Восток, собственно говоря. И здесь вопрос, не куда выгодно инвестировать, а кто в какую локацию готов пойти, потому что у нас огромная страна. У каждого есть какие-то приоритеты. Помимо финансовой заинтересованности, это вопрос личных предпочтений. Однозначно ответить очень сложно».

По данным «РИА Новостей», низкая доходность отмечается также у недвижимости в Санкт-Петербурге и Владивостоке, за последние три года там этот показатель не превысил и 0,5%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Никита Путятин