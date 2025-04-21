Поиск охраны для ярославских мостов приостановлен

В Ярославле определение подрядчика для защиты трех мостов от актов незаконного вмешательства приостановлено в связи с жалобой. Соответствующие документы размещены в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что МКУ «Центр охраны правопорядка» Ярославля искал компанию, которая будет охранять мост через Которосль в районе Богоявленской площади, Толбухинский и Октябрьский мосты. 21 апреля должны были подвести итоги торгов. Однако 16 апреля в антимонопольную службу поступила жалоба на действия заказчика, в связи с чем определение поставщика приостановили.

Жалобу подало ООО «Подразделение транспортной безопасности "Арсенал-М"» из города Люберцы. Компания посчитала незаконным включение в объект закупки по защите мостов поставку и монтаж камер видеонаблюдения, так как это требует комплексного подхода, в том числе разработки проекта, и профессиональных знаний.

«Действия Заказчика направленные на объединение в один лот услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства и выполнение комплекса работ по монтажу и пусконаладочным работам системы видеонаблюдения недопустимы, т.к. приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок»,— говорится в жалобе.

Кроме того, по мнению автора жалобы, требования о том, что работники дежурной смены должны быть вооружены, а группы быстрого реагирования обязаны каждые два часа патрулировать объекты, являются завышенными. Компания апеллировала к законодательству, которым установлены более мягкие меры для охраны объектов транспортной инфраструктуры второй и третьей категории, к которым принадлежат указанные мосты. Автор жалобы просил приостановить подписание контракта, провести проверку и выдать заказчику предписание для устранения нарушений. Жалобу рассматривает Ярославское межрегиональное УФАС России.

Алла Чижова