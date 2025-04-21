Торгпред РФ: запуск линии Новороссийск — Лагос позволит нарастить торговлю с Мали

Запуск регулярной морской линии между Новороссийском и Лагосом открывает дополнительные возможности для расширения торгово-экономических связей России не только с Нигерией, но и с Мали. Об этом сообщил торговый представитель РФ в Нигерии Максим Петров, комментируя итоги визита российской делегации в Бамако, пишет ТАСС. По словам торгпреда, малийская сторона демонстрирует устойчивый интерес к импорту российской сельхозпродукции, техники и транспорта, что позволяет рассчитывать на рост экспорта в рамках новой логистической схемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Дополнительные перспективы, по словам господина Петрова, связаны с поставками малийского хлопка на российский рынок. Ежегодный объем производства этой культуры в Мали превышает 650 тыс. тонн, что делает страну одним из крупнейших поставщиков сырья в регионе. Перевалка через порт Лагоса и последующая доставка по морской линии до Новороссийска, как ожидается, сделает логистику поставок более стабильной и предсказуемой.

В составе российской делегации, помимо представителей профильных министерств, участие приняли сотрудники крупных энергетических и горнорудных компаний. Одной из ключевых площадок для переговоров стал двусторонний бизнес-форум, в рамках которого обсуждались перспективы взаимодействия в аграрной, транспортной и промышленной сферах.

Вячеслав Рыжков