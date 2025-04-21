АСИ выбрало Крым для пилотного проекта по развитию опорных пунктов

Крым стал одним из десяти пилотных регионов, отобранных Агентством стратегических инициатив (АСИ) для разработки целевой модели развития опорных населенных пунктов (ОНП). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тат Гаспарян Фото: Тат Гаспарян

В список также вошли: Архангельская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Смоленская, Челябинская области, Башкирия, а также Ставропольский и Хабаровский края. Целевая модель позволит планировать мероприятия по четырем основным направлениям: жилищная политика, коммунальные услуги и благоустройство, развитие транспорта и дорожной сети, модернизация социальных объектов.

По информации АСИ, формируемая система будет встроена в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Реализация модели станет одним из критериев предоставления финансовой поддержки. К участию также привлекут региональные команды, которым организуют обучающие программы по планированию сервисно-инфраструктурного развития.

Выбор пилотных регионов производился на основе анализа 41 заявки. Приоритет отдали субъектам со средними показателями качества жизни, бюджетной обеспеченности и темпов экономического роста.

Анна Гречко