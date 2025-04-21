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В Ижевске организована проверка по факту массовой драки мигрантов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о драке мигрантов в Ижевске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в одном из дворов многоквартирного дома в Ижевске произошла массовая драка между мигрантами с применением «подручных средств, в том числе металлических предметов». На видео инцидента, опубликованного в соцсетях, у одного из участников в руках виден железный штырь.

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