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Ростовский застройщик создал подразделение по обслуживанию китайских кранов

Ростовская строительная компания «СК10» создала собственное подразделение по обслуживанию китайских строительных кранов, на использование которых застройщик перешел в 2024 году. Об этом «Ъ-Ростов» стало известно от представителей девелопера.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщили в компании, в апреле этого года эксперты китайского производителя башенных кранов Zoomlion посетили строительную площадку одного из строящихся жилых комплексов в Ростове-на-Дону, чтобы оценить темпы строительства и эффективность использования техники.

По словам заместителя генерального директора СК10 Максима Заборы, раньше застройщик брал башенные краны в аренду, однако компания столкнулась с тем, что в Ростове-на-Дону есть дефицит организаций по их обслуживанию. Для строительной отрасли это повышает риски временных простоев объектов. «Мы решили приобрести технику в собственность и создали свое подразделение по ее обслуживанию. В перспективе это будет дешевле, чем долгосрочная аренда»,— рассказал журналистам господин Забора.

В настоящее время девелопер имеет в собственности 15 башенных кранов общей стоимостью более 500 млн руб., которые участвуют в строительстве пяти жилых комплексов.

«В условиях проектного финансирования скорость строительства может стать большим преимуществом. Чем быстрее девелопер сдаст дом, тем быстрее получит доступ к счетам эскроу. Кроме этого, сокращение срока строительства позволит снизить издержки. В итоге это положительно скажется на рентабельности проектов. По нашим данным, средний срок строительства многоквартирного дома на Юге России составляет два-два с половиной года. Соответственно, новый кран может сократить сроки реализации на 30-40%»,— комментирует директор по исследованиям консалтингового агентства Macon Ольга Змиевская.

Василий Хитрых

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