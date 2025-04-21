Семимесячная девочка выпала из коляски из-за резкого торможения автобуса

Около трех часов дня 20 апреля у дома 98 по Среднему проспекту Васильевского острова 63-летний водитель рейсового автобуса попытался избежать ДТП с впереди идущим автомобилем и применил резкое торможение, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Леноблоасти.

В результате детская коляска с семимесячной девочкой, находившаяся в салоне, перевернулась. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося полиция возбудила дело об административном правонарушении по ст. 12.24 ч.1 КоАП. Делом уже заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

Ранее «Ъ» сообщал, что водитель KIA Rio сбил подростка на самокате, двигавшегося вне зоны действия пешеходного перехода.

Андрей Маркелов