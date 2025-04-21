Гладков: еще 20 краснояружских и ракитянских предприятий получат поддержку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что еще 20 предприятий Краснояружского и Ракитянского районов на этой неделе получат федеральную поддержку. Эти средства предусмотрены для компенсации расходов на оплату труда.

По данным на 31 марта, в Краснояружском районе и некоторых населенных пунктах Ракитянского района работали 98 предприятий, в которых числились 2,2 тыс. сотрудников. Из них 59 компаний с 1,9 тыс. работников объявили простой. У 57 работодателей документы на компенсацию 2/3 расходов на зарплаты были проверены и переданы в региональное министерство социальной защиты населения и труда.

«Эти средства идут через Социальный фонд России. Их уже получили 29 работодателей на общую сумму 11 млн руб.»,— отметил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, остальные 37 предприятий проинформированы о возможности получения компенсации. 19 из них организовали рабочие места в других муниципалитетах, а 16 не объявили простой. Для информирования бизнеса о мерах поддержки создан специализированный Telegram-канал с 190 участниками.

Алина Морозова