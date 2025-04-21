В Ульяновске аттракционы заработают с 1 мая, завершается техническая проверка

Официальный старт работы аттракционов в Ульяновске дадут 1 мая. В текущем году будут действовать более 135 аттракционов в семи парках: «Парк культуры и отдыха», «Парк Победы», «Прибрежный», «40 лет ВЛКСМ», «Семья», «Винновская роща», «Молодежный». Об этом сообщает правительство Ульяновской области на своем сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

По данным ведомства на 21 апреля, большинство аттракционов готово к запуску. Все аттракционы прошли ежегодное техническое освидетельствование в аккредитованных экспертных центрах. Проводились визуальные осмотры, пробные пуски аттракционов, также «отрабатывалась аварийная остановка в случае внештатной ситуации и приведение аттракциона оператором в исходное положение для безопасной эвакуации пассажиров».

Кроме этого, губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил представить отчет о проведенной ревизии состояния детских площадок до 1 июня, а также взять на контроль устранение недостатков.

Руфия Кутляева