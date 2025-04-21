Задержанного с 3 кг «синтетики» 18-летнего ижевчанина заключили под стражу

Полицейские задержали 18-летнего ижевчанина в лесном массиве Воткинского района с 3 кг синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

В портфеле задержанного был найден сверток с двумя пакетами синтетического наркотика N-метилэфедрон общей массой свыше 3 кг. Он пояснил, что по указанию куратора забрал «мастер-клад» и собирался разместить его в тайнике в Ижевске.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Фигурант заключен под стражу на период предварительного следствия.