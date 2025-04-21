Более 100 тыс. штрафов за нарушение ПДД выписали курьерам за год

Более 100 тыс. штрафов за нарушение ПДД Госавтоинспекция выписала московским курьерам за год, с апреля 2024 года, сообщил столичный дептранс. Самыми частыми нарушениями стали проезд на красный свет и езда по пешеходным зонам. Всего за указанный период Госавтоинспекция провела в Москве около 20 рейдов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Курьеры в Москве выполняют свыше 20 млн заказов в месяц, и нам важно, чтобы их передвижение в городе было максимально безопасным»,— сказал заммэра Максим Ликсутов. Его слова приводятся в сообщении дептранса.

С апреля 2024 года в Москве введен единый стандарт для курьеров (предполагает наличие узнаваемой формы компании, опрятной одежды и сумки и идентификацию личности). На слушаниях в Мосгордуме в феврале представители столичного дептранса отчитывались, что им удалось заставить сервисы и курьеров использовать форму и сумки единого стандарта со светоотражающими элементами и частично увеличить номера на сумках и электровелосипедах так, чтобы их могли считывать камеры. На том же заседании замначальника столичного управления ГИБДД Евгений Логиновский заявлял, что в 2024 году к ответственности за правонарушения привлекли 100 тыс. велокурьеров, в 2025 году — 8 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Курьеров гонят с тротуаров».

Полина Мотызлевская